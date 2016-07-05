Hurşit Külter'in annesi: Benim bayramım oğlumu bulduğum gün olacak

40 gündür kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter’in annesi Kerime Külter, gözü ve kulağı kapıda oğlundan gelecek bir haberle bayramı karşılıyor. İlk defa oğlu olmadan bir bayram geçiren Anne Külter, “Sağ ya da ölü bana oğlumu getirsinler, oğluma kavuştuğum gün bayramı kutlayacağım” diyor.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan beri haber alınamıyor.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, bayramı oğlu olmadan karşılayan anne Kerime Külter, “Benim bayramım oğlumu bulduğum gün olacaktır, ancak o zaman bayramı kutlayabilirim” diyerek duygularını dile getirdi.

Bu yıl ki bayramın kendisi için bir anlam ifade etmediğini dile getiren anne Külter, yaşadığı bunca acıyla bayramı kutlayamayacağını söyledi.

Bu yılki bayramı geçtiğimiz bayramlarla kıyaslayan anne Külter, şunları aktardı: “Geçen yıl bütün çocuklarımın ve Hurşit’in yanımda olduğu bayramı düşünüyorum; aklıma o gün geldikçe içim parçalanıyor. Çocuklarımın zoruyla da olsa banyo yaptım. Çocuklarım yeni elbise giymememi istedi ama giyemedim yüreğim el vermedi. Bana sorarsanız ne yeni elbise ne de banyo yapmayacağım, Hurşit’imi buluncaya kadar. Benim kederim ancak o gün kalkabilir. O zaman bayramı yaşayabilirim. 40 gündür diğer çocuklarımı da kendimle, yaşadığım acıyla yıprattım. 40 gündür ben bu acıyla yaşıyorum. Hiç mi bu acıyı yaşatanların içi yanmıyor? Zannetmeyin bu kederim sadece oğlum için, benim kederim gencecik bedenlerini yitirmiş tüm annelerin kederidir.

Bu bayram için tek dileğinin iyi ya da kötü oğlundan alacağı bir haber olacağını ifade eden anne Külter, bayramın ilk gününde gözü ve kulağının oğlundan gelecek bir haberde olacağını söyledi. Anne Külter, "Bize bu acıyı yaşatanların birazcık vicdanı varsa, yüreklerinde birazcık sevgi varsa oğlumu bana getirirler” diyen anne Külter, “Ölü ya da sağ ama versinler oğlumu. Gece gündüz aynı şeyi düşünüyorum acaba Hurşit nerede ne yapıyor? Neler yaptılar oğluma, hangi acıları yaşattılar ona? Diye düşünüyorum. Bayram sabahında gözüm kulağım kapıda, ondan gelecek bir haberi bekleyeceğim” şeklinde konuştu.