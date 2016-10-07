Hurşit Külter Kerkük'te konuştu: 13 gün işkence gördüm, kaçtım

27 Mayıs 2016'dan bu yana kendisinden haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter bugün Kerkük'de ortaya çıkarak bir basın toplantısı düzenledi. Hurşit Külter, 13 gün gözaltında işkence gördükten sonra kaçtığını söyledi.

Hurşit Külter, kendisi için yürütülen mücadeye emek veren herkese teşekkür etti ve güvenlik kaygıları nedeniyle geç açıklama yaptığı için özür diledi.

Külter, "Bilinmelidir ki ilk defa böylesi bir açıklama imkanı buldum. Çünkü içinde bulunduğum güvenlik koşulları bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu" dedi.

DBP Şırnak İl Yöneticisi, "13 gün boyunca bir binanın bodrumunda tuttular. Bana yoğun fiziki ve psikolojik işkence yaptılar. Ama sürekli ajanlık dayatıyorlardı. Çıkıp öz yönetim direnişlerine karşı açıklama yapmamı istediler. Bunu özellikle polis özel harekatı yaptı ve ben gözaltında kaldığım sürede zaten beni yanında tutan bu özel hareket polisleri sürekli beni infaz edeceklerini söylüyorlardı." diye konuştu.

Tutulduğu bodrum katından, binanın bir üst katına çıkarıldıktan sonra bir fırsat bulup kaçtığını söyleyen Hurşit Külter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben binadan çıktıktan sonra kaçtığımı fark ettiler. Arkadan vurup öldürmek ya da yakalamak istediler. Ama ben kaçıp kurtuldum. Şehir içinde saklandım. Aileye ya da basına ulaşacak bir imkan aradım ama bulamadım. 40-45 gün boşaltılan evlerin içinde saklandım. Sonra şehir içinde direnenlere denk geldim ve şehirden çıktım. Çıktıktan sonra bazılarının yardımıyla iki aylık bir sürede ancak buraya ulaştım. "

Kendisine yardımcı olanların kimliğini onların güvenliği açısından paylaşmak istemiyorum belirten Külter; Cumartesi annelerine, barış annelerine ve kendisi için mücadele eden tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

BBC Türkçe'ye konuşan Hurşit Külter'in abisi Kâmil Külter ise haberi alınca şok geçirdiklerini söyledi:

Kâmil Külter, "Aylardır her gün ağlayan annem, Hurşit'in sağ olduğu haberini alınca bayıldı, halen şoku atlatabilmiş değil. Çok seviniyor çünkü o Hurşit'in öldüğüne inanmak istemiyordu." dedi.

Bir ara kardeşinden umudu kestiğini söyleyen Külter, "Buruk bir sevinç olduğunu da ifade etmem gerek. Çünkü her gün onlarca insanın öldüğü bir yerde sevincimiz de buruk kalıyor." diye konuştu.

Şırnak Valiliği, Külter'in gözaltına alındığı iddialarını yalanlamıştı.

Ancak Külter'in gözaltına alındığına ilişkin tanıklıklar olduğundan, o günden bu yana yetkililere "Hurşit Külter Nerede?" sorusu yöneltilmiş, sosyal medyada #HurşitKülterNerede etiketi ile kampanyalar yürütülmüştü.

Cumartesi Anneleri de her hafta ısrarla Hurşit Külter'in akıbetini sormuşlardı.

Milli Savunma Bakanlığı, gözaltı iddialarını araştırmak üzere Şırnak'a bir müfettiş gönderdiğini açıklamıştı.