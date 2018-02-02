Hürriyet'ten açıklama: Muhabirimiz hastaneye kedi sokmadı!

Hürriyet gazetesi geçtiğimiz günlerde 'Aciller acillik' başlığıyla yaptığı haberiyle ilgili açıklama yaptı. 'Hürriyet muhabiri hastaneye kedi soktu' iddialarına açıklama yapan gazete, "Ancak bu iddia ile Hürriyet’in haberini gölgelemek isteyen çevreler, paylaştıkları görüntülerde ikinci bir kedinin varlığını atladı" dedi.

Hürriyet'in açıklaması şöyle:

Hürriyet geçtiğimiz günlerde ‘Aciller acillik’ başlığı ile İstanbul’daki bazı hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluğu gündeme taşımıştı. Haberin ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek acil servislerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için genelge yayınlandı. Habere imza atan Burak Coşan, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rastladığı kedileri de görüntüledi. Bu görüntülerden biri de haberde kullanıldı.

Ancak önce sosyal medyada sonra bazı basın yayın organlarında Hürriyet muhabirinin dışarıdan sokak kedisini içeriye soktuğu ve kurgu yaptığı iddia edildi. Hastaların çekim ve kediden rahatsız olması üzerine Hürriyet muhabirinin çıkış yönü güvenlik kamerası görüntüleri ‘içeriye giriş’ gibi sunuldu.

Ancak bu iddia ile Hürriyet’in haberini gölgelemek isteyen çevreler, paylaştıkları görüntülerde ikinci bir kedinin varlığını atladı. Kamera görüntülerinde ikinci bir kedinin varlığı da net olarak görülebiliyor. Ayrıca Twitter üzerinden ‘Göztepe SSK’ araması yapıldığında da geçmişte söz konusu hastaneden vatandaşlar tarafından paylaşılmış kedi görüntülerine de ulaşılabiliyor.