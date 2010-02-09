Hürriyet’te yeni yapılanma

T24 - Hürriyet’te yönetim kurulu başkanlığını Vuslat Doğan Sabancı, icra kurulu başkanlığını da Hakkı Hasan Yılmaz devralmaya hazırlanıyor. Vuslat Doğan Sabancı, mayıs ayında Aydın Doğan’dan bayrağı devralırken, yerini de Hakkı Hasan Yılmaz’a bırakacak.





Vuslat Doğan Sabancı bayrağı devralacak



Hürriyet’teki yeni yapılanma doğrultusunda, yönetim kurulunda değişikliğe gidiliyor. 1996 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aydın Doğan, mayıs ayında yerini Vuslat Doğan Sabancı’ya devrediyor. Böylece 2005 yılından beri İcra Kurulu Başkanlığını sürdüren Vuslat Doğan Sabancı artık Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.





Küresel Hürriyet



Vuslat Doğan Sabancı, 9 yıl boyunca, Hürriyet’in editoryal, idari, finansal ve reklamla ilgili bütün bölümlerinde çalıştıktan sonra 2005 yılında İcra Kurulu Başkanlığına yükseldi. Vuslat Doğan Sabancı’nın ilk büyük faaliyeti, Hürriyet’i kurumsal olarak yeniden yapılandırmak oldu. Şirketin kadroları, bir yandan gençleşirken, öte yandan modern bir işletmecilik anlayışı getirildi.



Doğan Sabancı’nın bu dönemdeki en büyük atılımı ise Trader Media East (TME) adlı reklam yayıncılığı şirketinin satın alınması oldu. 8 ülkede faaliyet gösteren TME, Rusya’nın seri ilan alanında yazılı ve dijital alandaki en büyük şirketi. Londra’da halka açık şirket statüsündeki TME’nin katılımı ile Hürriyet, küresel bir şirket haline geldi.





‘Dijital’ atılım



Vuslat Doğan Sabancı’nın, İcra Kurulu Başkanlığı döneminde, Hürriyet dijital yayıncılık alanında büyük atılımlar yaptı. Hürriyet’in WEB sitesi, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesi haline geldi. Ayrıca seri ilan ve e ticaret alanında da yeni şirketlerle, Türkiye’nin en büyük dijital kuruluşu oldu.





Ödüllü kampanya



Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet’te, “sosyal sorumluluk” alanında büyük atılımlara imza attı. O’nun başlattığı “Aile içi şiddete son” kampanyası, Türkiye sınırlarını aşıp, bütün dünyada yankı uyandırdı. Bu kampanya bir çok ödül kazandı ve Türkiye’de şiddete maruz kalan kadın ve çocukların korunmasını sağlayan etkili mekanizmalara dönüştü. “Alo şiddet” hattı da bu dönemin en başarılı sosyal sorumluluk çalışmalarından biri oldu.



Bu dönemde Hürriyet, şeffaf yönetim ilkeleri bakımından bütün dünyada dikkatleri çekti. Yabancı yatırımcıların hep gözdesi oldu.





Yılmaz 26 yıllık iş deneyimini icra kuruluna taşıyacak



Vuslat Doğan Sabancı’nın, Hürriyet’te Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmesi ile birlikte boşalacak olan İcra Kurulu Başkanlığı’nı Hakkı Hasan Yılmaz üstlenecek. İş hayatında Unilever’de elde ettiği başarılarla dikkat çeken Yılmaz, halen Hürriyet yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapıyor.





Stajyerlikten CEO’luğa



1957 yılında Ankara’da doğan Yılmaz, TED Ankara Koleji’ndeki orta öğretimininin ardından, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mühendis olarak profesyonel hayata, beyaz ev aletleri üreten Presiz Metal İmalat Sanayii’nde başladı. 1984 yılında Unilever şirketine “Ürün Müdür Asistan Stajyeri” olarak katılan Yılmaz, bu organizasyon içinde hızla yükseldi. 1986 da İzmit Satış Bölge Müdürü, 1987 de Deterjanlar Pazarlama Müdürü, 1988 de Satış Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 1991 yılında temizlik ve kozmetik ürünlerinden sorumlu Lever ve Elida Kozmetik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak atandı.





Bölgesel lider oldu



Bu görevde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Yılmaz, 3 yılın sonunda Unilever’in Londra Genel Merkezi’nde aralarında Çin, Kore, Japonya, Vietnam, Tayvan, Endonezya, Malezya, Avustralya gibi ülkelerin olduğu Doğu Asya deterjan işinden sorumlu “Regional Leader-Bölgesel Lider” olarak atandı. 1995 yılında Türkiye’ye dönen Yılmaz, bir yıl süre ile Pepsi-Co/Frito Lay organizasyonuna bağlı Uzay Gıda şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luğu görevini üstlendi. 1996 yılında Unilever’in Türkiye’de çoğunluk hissesine sahip olduğu tüm 9 şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak yeniden göreve çağrılan Yılmaz, 2000 yılında artık farklı alanlarda faaliyet göstermek amacıyla görevinden ayrıldı.

Üniversitede ders veriyor.



Çalışmalarını akademik dünyada devam ettiren Yılmaz, Koç Üniversitesi’nde MBA ve EMBA öğrencilerine “Strateji ve Liderlik”, son sınıf öğrencilerine de “Rekabetçi İş Stratejileri” konusunda ders vermeye başladı. 2002 yılında yeniden iş dünyasına dönen Yılmaz, Koç Holding Gıda, Perakende ve Turizm Başkanı olarak atandı. Yılmaz buradaki görev süreci içerisinde 21 Koç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2008’den bu yana Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’de bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Yılmaz, 2005 yılından bu yana “Adj. Prof./Distinguished Executive in Residence” olarak görev yapıyor. Farklı dersler veren Yılmaz MBA ve EMBA programlarına destek oluyor.





