Hürriyet gazetesinin Demirören Grubu'na satılmasının ardından Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlayan ve buradaki yönetim değişikliğinin ardından Artı Gerçek'te yazmaya başlayan gazeteci Melis Alphan, öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel için aradığı Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'nün "Serbest gazeteciyim" dediği için kendisini küçümsediğini söyledi. Alphan, "Oysa misal Hürriyet'te olsaydım şimdi yazacaklarımı asla yazamayacaktım" dedi.

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak'ta, tez danışmanlığını yaptığı öğrencisi H.İ.H tarafından öldürülmüştü.

Artı Gerçek yazarı Melis Alpan, Twitter hesabında, cinayetle ilgili ulaştığı Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne "akıllara durgunluk veren bilgiler" aktardığını belirtip rektörlüğün 'Nereden arıyorsunuz?' sorusuna 'Serbest gazeteciyim' deyince 'Anlaşıldı' cevabı vererek kendisini küçümsendiğini yazdı.

Alphan, "Oysa misal Hürriyet'te olsaydım şimdi yazacaklarımı asla yazamayacaktım" dedi.