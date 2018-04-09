Hürriyet'te devir teslim günü | Aydın Doğan: Artık biraz kaşarlandık mı ne?

Bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ve CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nda bugün (9 Nisan 2018) devir teslim töreni düzenlendi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, burada yaptığı konuşmada "Milliyet'i satarken çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?" ifadesini kullandı.

Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı. Doğan, geçen hafta düzenlenen veda töreninde Demirören'in kendisine kimseyi işten çıkarmayacağını söylediğini aktarmıştı.

Devir teslim törenine Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören de katıldı. Erdoğan Demirören'in binaya geldiği, ancak sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadığı öğrenildi.

Aydın Doğan, törende kürsüye gelerek şunları söyledi:

"Hasan Pulur'un omzuna yaslanmıştım. Ve yaslanırken "Hocam, omzuna yaslanıyorum" dedim. Hasan Pulur da "Sizi heyecanlı gördüm" deyince "Beni dışarı kaçır" dedim. Eski dostuma devrediyorum amiral gemisini, Erdoğan Bey ile daha iyi yerlere gidecektir. Şu anda yönetim bizde görünüyor, ama tabii ki kendi yöneticilerini getirecektir. Ben gemiyi kazasız, belasız limana yanaştırdım. Milliyet'i satarken çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?"