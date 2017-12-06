Hürriyet'in mutlu günü (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel\'de düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile işadamı Murat Özvardar\'ı tebrik ederek mutluluklar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın telgrafında şu ifadelere yer verildi:

\"Düğün törenine nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Değerli çiftimizin çıktıkları bu yolda sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle, iki cihan saadeti diler, beraberliklerinin iki aileye de huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah\'tan niyaz ederim. Bu vesileyle sizlere ve kıymetli misafirlere en kalbi sevgi ve selamlarımı sunarım.\"