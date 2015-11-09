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Hürriyet’e saldırı soruşturmasının üzerinden iki ay geçti, elde var sıfır!

En son ifadesi alınan 25 kişi serbest bırakılmıştı

09 Kasım 2015 13:10

AKP Gençlik Kolları Başkanı ve eski milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın başını çektiği bir grubun, Hürriyet gazetesine yönelik 6 ve 8 Eylül’de düzenlenen taşlı-sopalı saldırılarının üzerinden tam iki ay geçmesine rağmen soruşturmada hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, gazete avukatlarının Boynukalın ve beraberindekilere ilişkin suç duyurusunun ardından ifadesi alınan ve "Biz binaya zarar vermedik" diyen 25 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılması dosyadaki son gelişme oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın televizyon ekranlarındaki ‘400 vekil’ açıklamasını internet sitesinde haberleştiren Hürriyet, binanın önüne gelen 200 kişilik bir grubun taşlı sopalı saldırısına uğramıştı. Bariyerleri aşan kalabalık sopa ve taşlarla binanın camlarını kırmıştı.

İlk saldırıdan 48 saat sonra 8 Eylül’de ikinci saldırı gerçekleşmişti. İki hafriyat TIR’ı, bir kamyon ve minibüslerle gazetenin önüne gelen 100 kişilik grup Türk bayrakları açarak ‘Ya Allah bismillah Allahu ekber’, ‘Hepimiz polisiz hepimiz askeriz’ diye bağırmıştı. Grup bir kez daha binaya zarar vermişti.

Saldırılara ilişkin soruşturmada, bulunan 10 parmak izinden ancak birinin karşılaştırmaya elverişli olduğu belirtildi. O parmak izinin de Mesut Yeşilyurt isimli kişiye ait olduğu belirlendi. İfadesi alınanlardan işçi Hızır Avcılar’ın ruhsatsız silah bulundurmak suçundan, oto kiralama işi yapan Şahin Makır’ın hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan sabıkası olduğu tespit edildi.

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