Hürriyet'e göçmen kadınlar için özür çağrısı

Sınır Tanımayan Kadınlar, Aksaray’da yaşayan göçmen seks işçileriyle ilgili haberde çoğu kağıtsız/belgesiz olan bu kadınları tehlikeye attığı için Hürriyet gazetesinin özür dilemesini istedi. Sınır Tanımayan Kadınlar, göçmen kadınların yüzlerinin ve isimlerinin ifşa edilmesinin gazetecilik etiğine sığmadığını söyledi.

Fotomuhabir Murat Şaka’nın İstanbul’daki Afrikalı seks işçileriyle ilgili hazırladığı foto-haber, 29.03.2015 tarihli Hürriyet gazetesinin Kelebek magazin ekinde yayınlanmış, Ahmet Hakan da bu haberi köşesine taşımıştı.

Bianet’te yer alan habere göre, Sınır Tanımayan Kadınlar, yaptıkları açıklamada bu haberin “derinlemesine ve gerçekçi bir tanıklık sunmak bir yana, siyah kadınların içinde bulundukları taciz, şiddet ve fuhuş sarmalını adeta teşvik eden son derece sakıncalı görüntü ve mesajlar” barındırdığını söyledi.

Açıklamada, haberin kadınların yüzlerinin ve seks işçisi olduklarını ifşa ederek, bu ülkede izinsiz çalışmak zorunda bırakılan bu göçmen kadınların güvenliğinin riske atıldığı ve onları gözaltı ve sınır dışı gibi olası risklere karşı savunmasız bıraktığının altı çizildi. Fotoğrafların gazetenin web sitesinden kaldırılmasını ve gazetenin yazılı bir özür metni yayınlamasını istedi.

‘Öldürülen Jesca Nankabirwa’dan

neden bahsedilmiyor’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fotoğraflarda kısmen çıplak bedenleri ve hatta yüzleri ile teşhir edilen, alt yazılar ile de ‘ürkek’ ve ‘korku’ dolu, şiddet karşısında aciz fakat ‘dolgun ve çıkık kalçaları’ ile erkeklerin fantezilerini tatmin edebilecek ‘siyahi’ ‘fahişelerin’ nerede, kaç paraya, kimler vasıtası ile bulunabileceği hatta kadın tacirliğinden ‘serserilerin’ kaç para kazanabileceğine kadar pek çok bilgi veriliyor. Bu yetmezmiş gibi ‘bazı anlar bana kalsın’ gibi sözlerle de yeni fanteziler alenice teşvik ediliyor.

“Ahmet Hakan köşe yazısında Şaka’nın haberini bir buçuk senelik ‘sabrın, ince işçiliğin, muhabirliğin, takibin ve ısrarın’ örneği olarak lanse etmekte. Peki nasıl oluyor da bu ‘ödüle layık’ görülen gazetecilik örneği ne Kumkapı’da yüzlerce göçmen kadının sistematik olarak işyerlerinde uğradığı taciz ve tecavüze dair, ne de daha yedi ay önce Aksaray/Fatih semtinde evine çağrıldığı E.D. tarafından pencereden itilerek hunharca öldürülen Ugandalı Jesca Nankabirwa’ya dair tek bir söz söylemiyor?

“Göçmen kadınların bedenlerini ve uğradıkları şiddeti kendi haber portföyü için araçsallaştırarak bizim gözümüzde fırsatçı bir ‘fotoğraf sergisi’ ne çeviren bu çalışmayı yayımlayarak Hürriyet Gazetesi de göçmen kadınların uğradığı şiddetin normalleştirilmesine katkı sağlıyor.

“Hürriyet gibi kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar yürüten bir gazete yönetiminin bilmesi gerektiği gibi kadına yönelik şiddet eşitsiz sosyal ilişkilerle doğrudan bağlantılıdır” denildi.

Kelebek’te ‘fahişe’; Daily News’te ‘seks işçisi’

Murat Şaka’nın haberi, Hürriyet’in Kelebek eki ve gazetenin web sitesinin yanısıra Hürriyet Daily News’te de İngilizce olarak yayımlandı.

Ancak Kelebek ekinin editoryal müdahalesinden geçmeyen İngilizce haberde sansasyonel ara başlıklar yok ve haber dili oldukça farklı. En başta “fahişe/hayat kadını” gibi ifadeler değil “seks işçisi (sex worker)” ifadesi kullanılıyor.

Hürriyet Daily News’teki haberde yer alan “Fuhuşun ekonomisi (Economics of prostitution)” ara başlığı Kelebek gazetesine “Çıkık kalça fantezisi beyaz fahişelerin fiyatını düşürdü” olarak; “Hayatı öğrenmek (Learning the life)” ara başlığı ise Kelebek’e “Frankofon sosyolog hayata küstü” olarak yansıdı.