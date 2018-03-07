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Hürriyet'e erişim engeli

Türksat, Turkcell ve Superonline üzerinden Hürriyet'e girmeye çalışanlar siteye erişim sağlayamadı

07 Mart 2018 20:30

Hürriyet gazetesinin internet sitesi www.hurriyet.com.tr'ye bazı servis sağlayıcıların üzerinden erişim sağlanamadı.  

Türksat, Turkcell ve Superonline üzerinden Hürriyet'e girmeye çalışan kullanıcılar, Erişim Sağlayıcıları Birliği'nce gönderilen 404 uyarısıyla karşılaştı.

Erişim Sağlayıcılar Birliği nedir?

Erişim Sağlayıcıları Birliği 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a 6 Şubat 2014 tarihinde eklenen 6/A Maddesi ile “Bu Kanunun 8inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere” kurulmuştur.

Çalışma esas ve usulleri Birlik Tüzüğüyle belirlenmiş olan Birliğe 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin üye olması gerekliliği 5651 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bu üyelerden oluşması öngörülen Birliğin yönetimi yine bu işletmecilerin oluşturduğu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kanalıyla gerçekleştirilmektedir.

 

 

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