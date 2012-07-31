Hürriyet Yazı İşleri Emre Oral'a emanet

Milliyet Gazetesi Yayın Koordinatörlüğü görevinden Mayıs ayında ayrılan Hürriyet Gazetesi’nin yeni Yayın Koordinatörü Emre Oral görevine başladı.

Türk basın dünyasına sosyal içerikli haberleri, inceleme ve araştırma yazıları ile damgasını vurmuş olan merhum gazeteci Özer Oral’ın oğlu olan Emre Oral gazeteciliğe 1993 yılında Sabah Gazetesi Dış Haberler Servisi’nde başladı. Dış Haberler Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Yazı İşlerine geçerek gazete bünyesindeki çeşitli eklerin yayına hazırlanmasını sağladı. Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 1998 yılı sonlarında Yeni Bin Yıl gazetesine geçti.

2000 yılında Milliyet gazetesine geçen ve yaklaşık 12 yıl boyunca Haber Koordinatörlüğü görevini yürüten Emre Oral, meslek hayatı boyunca, Zafer Mutlu, Ufuk Güldemir, Yalçın Doğan, Mehmet Yılmaz, Sedat Ergin ve Tayfun Devecioğlu gibi duayen isimlerle çalıştı.

Hürriyet gazetesindeki görevine başlayan Emre Oral’a başarılar diliyoruz.