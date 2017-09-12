Hürriyet yazarından Okur Temsilcisi'ne: Bu yazılar gazeteye daha çok reklam getirir

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, gazetenin bazı yazarlarına yönelik olarak “Davetli geziler” ile ilgili gazetecilik meslek etiği itirazlarımı bir yana bırakarak sormak istiyorum. Vestel niye Hürriyet’e ya da gazetelere reklam versin? Böylesi hem düşük maliyetli hem de daha etkili değil mi?" diyen Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'yi "eleştirdi". Semercioğlu, "Sakın bu yazılar çıktığı, Hürriyet en etkili yazarlarıyla bu fuarları takip ettiği, teknolojiye ve yeniliklere yer verdiği için Vestel ve diğer teknoloji firmaları Hürriyet’e daha çok reklam veriyor olmasın? Teknolojiye daha çok yer veren gazeteye mi reklam verir bir teknoloji firması, hiç bahsetmeyen gazeteye mi?" ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun "Havalanan THY uçağı iki kez son anda piste döndü, ünlü televizyoncu isyan etti" başlığıyla yayımlanan (12 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Bu yazılar gazeteye daha çok reklam getirir

Berlin’de düzenlenen Tüketici Ev Elektroniği Fuarı IFA, bu alanda dünyada düzenlenen iki önemli fuardan biridir.Teknolojik olarak bütün yenilikleri ilk olarak burada görürsünüz.

Okur temsilcimiz Faruk Bildirici, bu yıl üç Hürriyet yazarının Vestel tarafından fuara davet edildiğini, üç yazarın görüşlerini köşelerinde aktardığını yazdı.

Vestel’in gazeteye reklam vermekten daha etkili bir tanıtım yaptığını söyledi Faruk Bildirici ve “Bu durumda Vestel niye Hürriyet’e reklam versin?” diye sordu.

İşte tam da bu noktaya itiraz ediyorum.

Birincisi; üç yazarının birden IFA’ya davet edilmesi, Hürriyet’in gücünü ve büyüklüğünü gösterir.

Bu fuarın okura en etkili böyle ulaşılabileceği düşünülüyor demektir.

İkincisi; sakın bu yazılar çıktığı, Hürriyet en etkili yazarlarıyla bu fuarları takip ettiği, teknolojiye ve yeniliklere yer verdiği için Vestel ve diğer teknoloji firmaları Hürriyet’e daha çok reklam veriyor olmasın?

Teknolojiye daha çok yer veren gazeteye mi reklam verir bir teknoloji firması, hiç bahsetmeyen gazeteye mi?

Ayrıca Vestel gibi yıllık reklam bütçeleri sene başında belli olan firmalar için iki-üç yazarın fuara gidip gitmemesi, reklam politikasını etkileyecek bir faktör sayılmaz kanaatimce.