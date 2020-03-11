Hürriyet yazarından Koronavirüs tedbirleri: Yurt dışından gelen arkadaşlarımla da görüşmemeye başladım

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin aldığı tedbirleri yazdı. Yurt dışından gelen arkadaşları ile görüşmediğini dile getiren Semercioğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’ne bile öğretti elini kalbine götürmeyi, biz de öpüşmek, tokalaşmak yerine elimizi kalbimize götüreceğiz." görüşünü savundu.

Semercioğlu, "Ben başından beri 'normal hayatımıza devam edelim' diyenlere itiraz ediyorum. Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayın, uçağa binmeyin diyorum...

Sağlık Bakanlığı yurt dışından gelenlere 14 gün kendinizi karantina altına alın, evde kalın diyor. Şakası yok ben yurt dışından gelen arkadaşlarımla da görüşmemeye başladım 15 gün boyunca. İtalya’nın hali ortada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında yasakladılar, ülke durma noktasına geldi. O yüzden biz de vatandaş olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hijyene dikkat edeceğiz." ifadesini kullandı.

Semercioğlu yazısında şunları kaydetti:

Seyahat etmeyeceğiz...

Uyarıları dinleyeceğiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’ne bile öğretti elini kalbine götürmeyi, biz de öpüşmek, tokalaşmak yerine elimizi kalbimize götüreceğiz...

Sağlık Bakanlığı’nın gösterdiği yüksek performansı vatandaş olarak biz de göstermeliyiz...

Başlıktaki sorunun yanıtına gelecek olursak...

Bence bu virüsün sıcakta falan geçeceği de yok...

Eli kulağındadır Euro 2020 ve Tokyo Olimpiyatları’nın iptal edildiği açıklanırsa şaşırmam...

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