Hürriyet yazarı, yönetime tepkili: Altın Kelebek Ödülleri'ne beni yine davet etmediniz, bozuluyorum!

Hürriyet'te 4 yıldır yazıları yayımlanan Ayşe Baykal, Altın Kelebek Ödülleri programına davet edilmemesine tepki gösterdi. Hürriyet Kelebek'in düzenlediği etkinliğe başörtülü olduğu için davet edilmediğini savunan Baykal, "Merkez medya tabuları ne zaman aşabilecek?" diye sordu.

Baykal, "Bir Altın Kelebek Ödülleri programı daha yaptınız ve bu yıl da kendi bünyenizdeki bir yazarınızı davet etmediniz. Kendisi fena bozuluyor haberiniz olsun" dedi.

TIKLAYIN: "İktidar medyası başörtülü kadından korkuyor, nereye kadar görmezden geleceksiniz!"

Baykal'ın "Emine Erdoğan’ın ve kadınların görünmezliğine dair…" başlığıyla (11 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hazır bu sorgulamayı yapmışken, bünyesinde dördüncü yılına girdiğim ve her daim bana karşı nazik olan Hürriyet ailesinin samimiyetine güvenerek bir eleştirimi dile getirmek istiyorum.

Dün akşam bir Altın Kelebek Ödülleri programı daha yaptınız ve bu yıl da kendi bünyenizdeki bir yazarınızı davet etmediniz. Kendisi fena bozuluyor haberiniz olsun.