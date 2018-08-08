Hürriyet yazarı: Yani Türkiye de İran'la ticaret yapamayacak, petrol ve doğal gaz alamayacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin geri çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı yaptırım krizine yeni bir kriz daha ekleneceği endişelerine neden oldu. Hürriyet yazarı Taha Akyol, dün Trump'ın attığı “İran’la iş yapanlar ABD’yle iş yapamayacak” tweetini hatırlatarak, "Yani Türkiye de İran’la ticaret yapamayacak, petrol ve doğal gaz alamayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

“Muafiyet' ve ambargodan olabildiğince az etkinlenmek için diplomasi dili kullanılmalı"

Yaşanan sürecin çözümünün sıkı bir diplomasiden geçtiğini işaret eden yazar, ABD ile sorun yaşayan Türkiye’nin Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırım çerçevesinde, ticari “muafiyet” sağlamak ve ambargodan olabildiğince az etkinlenmek için diplomasi dili kullanılması gerektiğini savundu.

Taha Akyol'un, Amerika'nın İran’a ilişkin yaptırımlarını ve yaptırımların Türkiye'ye nasıl bir dönüşü olacağını irdelediği yazısında şu ifadeler yer aldı:

"ABD Başkanı Donald Trump Amerikan imparatorluğunu ihyaya çalışan bir popülist... Amerikan basını onu yerden yere vuruyor, Amerikan yargısı onun hakkında soruşturma açıyor...

Fakat etik ve siyasi kıratı ne olursa olsun, ABD gibi bir süper gücün başında.

ABD ile yaşamakta olduğumuz sıkıntılar ve bunun TL’yi nasıl olumsuz etkilediği malum. İran’a ambargonun başlaması Türkiye için yeni sıkıntılara yol açabilecek.

Türkiye'ye etkisi

Obama’nın amacı İran’ın sahip olduğu nükleer kapasitenin nükleer silaha dönüşmesini engellemek ve İran’ın ılımlılaşmasına yol açmaktı. Bu amaçla 2015’te bir anlaşmaya varılmış, P5+1 denilen ülkeler (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) imzalamıştı.

İran’a bu yüzden konulmuş olan ambargo da kaldırılmıştı; terörizm ve insan hakları gerekçesiyle konulan ambargo devam ediyordu.

Trump nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi, ambargoyu tekrar yürürlüğü koydu. İran’a dolar kazandıran hiç bir ticaret yapılmayacak...

Ambargonun finans ve enerji bölümü ise kasımda başlayacak.

Dün Trump “İran’la iş yapanlar ABD’yle iş yapamayacak” diye bir tweet attı.

Yani Türkiye de İran’la ticaret yapamayacak, petrol ve doğal gaz alamayacak mı?!

Türkiye ne yapabilir?

Bugün ABD ile bunca sorun yaşayan Türkiye’nin ticari “muafiyet” sağlamak ve ambargodan olabildiğince az etkinlenmek için sıkı bir diplomasi yapması gerekiyor.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile sorunlarda meydan okuma değil, diplomasi dili kullanıyor; dün Sedat Ergin yazdı bunu.

Avrupa faktörü

Avrupa Trump’ın ambargo kararına karşı. AB’yle birlikte Almanya, Fransa ve İngiltere ortak açıklama yaparak “İran nükleer anlaşmaya uyduğu sürece İran’la ticarete devam edeceklerini” ilan ettiler.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini “nükleer taahhütlerine sadık İran ile ticaretin arttırılmasını teşvik ettiklerini” açıkladı.

Belli ki Trump’ın “İran’la iş yapanlar ABD’yle iş yapamayacak” şeklindeki fermanının etkisi sınırlı kalacak.

Rusya ve Çin zaten uymazlar.

Ama Türkiye ekonomisi “kırılgan”bir süreçten geçiyor, çok dikkatli olmamız lazım."

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