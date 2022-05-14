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Hürriyet yazarı: Tarım Bakanlığı, imajını düzeltmek için profesyonellerden destek alacak

İki ay önce Tarım Bakanı olarak Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atanmıştı

14 Mayıs 2022 08:08

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "çalışmalarının anlatılması ve yeni kadroların tarım ve üretici sorunlarına bakış açısının ortaya konması için profesyonellerden yardım istediğini" söyledi. 

Babacan, yazısında "Yani Bakanlık imajını düzeltmek için destek alacak. Öğrendiğimize göre yeni Bakan başta olmak üzere yeni kadroların nasıl iş yapacaklarını gösterme ve yeni tarım politikasını tanıtma amacı taşıyor. Harıl harıl çalışmaya başlanmış. Tarıma yeni bir vizyon kazandırmak için proje geliştirilecek. Üretim sürecindeki ciddi sorunlar, tarım konusunda farkındalık yaratmak, sektörü ayağa kaldırmak için neler yapılması gerektiği tartışılıyor. Sorunlu alanlara ilişkin yeni projeleri açıklamaya hazırlanılıyor. İklim krizi, çevresel sorunlardaki yetersizlik gibi konular da masada. Bakalım imaj ve strateji değişikliği işe yarayacak mı?"  dedi. 

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