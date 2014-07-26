Hürriyet yazarı, Taraf'ta hakkında çıkan haberi 5 maddeyle yalanladı

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, Taraf gazetesi muhabiri Hüseyin Özay’ın “Günlük gazetede vergi yorumları yazan bir profesörün oğlu, K.Maraş-Dubai hattını kullanıp 200 milyonluk hayali ihracat yaptı. Maliye, yazarın oğluna haciz gönderdi” haberini 5 maddede yalanlayarak, “Yalan ve iftiralarla dolu haber nedeniyle, sorumlular hakkında suç duyurusu yapılması, maddi ve manevi tazminat davası açılması ile ilgili işlemler de başlatılmıştır” dedi.

Şükrü Kızılot, Taraf’ta hakkında yayımlanan bir haber hakkında açıklama yaptı.

Kızılot’un “Hayali ihracatla ilgili hayali bir haber” başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2014) yazısında, gazetede yer alan iddialara maddelerle cevap verdi. Kızılot’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hayali ihracatla ilgili hayali bir haber

Dün bir gazetede, 200 milyon liralık hayali kot pantolon üretilip, Dubai’den hayali ihracatı ve vergi iadesi alınması ile ilgili, bir haber vardı.

Haberde özetle; bir tekstil firmasının, bir vergi profesörünün oğlunun Dubai’de bulunan şirketi aracılığıyla diğer ülkelere ihracat yapıldığı, oğlunun Türkiye’ye sahte pasaportla giriş çıkış yaptığı, kara para ve haksız vergi iadesi nedeniyle devlete 12 milyon lira vergi borcu olduğu, vergi hocasının da incelemeye alındığı belirtiliyordu.

“Hangi birini düzelteyim?” diye bir fıkra var. Haber de aynen öyle!

1. Ortada resmi makamlarca yapılmış veya yapılmakta olan bırakın 200 milyon lirayı 200 liralık dahi “hayali ihracat” iddiası, tespiti, soruşturması vs. yok. Hiçbir zaman da olmadı.

2. Ortada kara para ve haksız vergi iadesi ya da normal vergi iadesi gibi olay da yok. Böyle bir tespit hatta iddia dahi yok. Olmayan ihracat işlemlerine dayalı 12 milyon liralık vergi borcu da söz konusu değil.

3. Sahte pasaportla Türkiye’ye giriş-çıkış yapıldığının belirlendiği iddiası da uydurulmuştur. Türkiye’ye giriş çıkışında en küçük bir engel olmayan birisi, niçin sahte pasaportla girsin?

4. Dubai’den hayali ihracat yapılarak, haksız olarak devletten vergi iadesi alınması da tamamen uydurmadır.

Mevzuatımızda, Dubai’den ya da başka ülkeden yapılan ihracat için Türkiye’nin vergi iadesi yapması diye bir olay veya uygulama yoktur.

5. “Vergi hocası da aynı dosyada incelemeye alındı” iddiasına gelince, bu da tamamen uydurma bir haberdir. İnceleme; bir ay içinde, incelemeye alınan ile karşılıklı “incelemeye başlama tutanağı” düzenlenmesi ile başlar. Böyle bir inceleme ve tutanak yoktur. Daha ötesi hiç bir zaman olmamıştır. Tamamen uydurmadır.

Yalan ve iftiralarla dolu haber nedeniyle, sorumlular hakkında suç duyurusu yapılması, maddi ve manevi tazminat davası açılması ile ilgili işlemler de başlatılmıştır.

‘Vergi profesörünün oğlu vergi kaçakçısı çıktı’

Taraf gazetesinde dün (25 Temmuz 2014) Hüseyin Özay imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Seksenli yıllara damgasını vuran hayali ihracat skandalları son dönemde yeniden hortladı. Merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan bir tekstil firması, ünlü bir vergi profesörünün oğlunun Dubai’de bulunan şirketi ile hayali ihracat işlemi gerçekleştirdi. Hayali ihracat skandalının boyutunun 200 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Maliye Bakanlığı ise, haksız olarak devletten alınan iadelerin peşine düştü. Ünlü vergi hocasının oğlunun mal varlığı için de el koyma kararı çıkartıldı. Maliye Bakanlığı şimdi, 12 milyon liralık vergi alacağını tahsil etmek için, çete üyelerinin peşine düştü.

Bankalara ve tapuya yazı gitti

Hayali ihracat skandalı; Kahramanmaraş Vergi İdaresi Başkanlığı’nın, ünlü vergi profesörünün oğlu O.K.’nin mal varlıklarının peşine düşmesi ile ortaya çıktı. Vergi idaresi, bankalar ve tapu başta olmak üzere ilgili birimlere gönderdiği haciz yazısında O.K.’nin, kara para ve haksız vergi idarelerinden dolayı devlete 12 milyon liralık vergi borcu bulunduğunu belirtti. O.K.’nin tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. Yapılan araştırmada ise, O.K.’nin 12 yıldır Dubai ve Londra’da yaşadığı ve Türkiye’ye sahte pasaport ile giriş çıkış yaptığı belirlendi. Bunun üzerine inceleme genişletildi ve O.K.’nin işlemleri, babasının üzerinden mi gerçekleştirdiği araştırılmaya başlandı. Eğer, işlemlerde vergi hocası olan babanın da rolünün olduğu tespit edilirse, ünlü vergi profesörünün hapis cezası alması riski ortaya çıkacak.

Usulsüzlük nasıl yapıldı

Maliye Bakanlığı müfettişleri ile MASAK uzmanlarının yaptığı incelemeye göre; Kahramamaraş merkezli tekstil şirketi, başta kot pantolon olmak üzere tekstil ürünleri üretimi yapıyor. Bu ürünler Dubai’de kurulu şirketler aracılığı ile diğer ülkelere ihraç ediliyor. İşte yapılan incelemede bu ihraç işlemlerinin fiktif olduğu belirlendi. Bu yöntemle yapılan yaklaşık 200 milyon liralık bir ihracatın hayali olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu hayali ihracatta, profesörün oğlunun isminin de yer alması incelemenin derinleştirilmesine neden oldu.