Hürriyet yazarı Tahir Kum: Ümit Milli Takım'ın resmi ağızları "Kesinlikle tokat mokat yok" diyor, var arkadaş, bal gibi var!

Hürriyet yazarı Tahir Kum, Galatasaray ve Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında, sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Marcao'nun Halil Dervişoğlu'nu tokatladığını iddia ederek, "Ümit Milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu topu yere koyuyor, serbest atış kullanacak, Marcao topa hamle yapıyor. Halil sağ eliyle Marcao’yu sert bir şekilde itiyor. Marcao da milli oyuncumuza tokat atarak karşılık veriyor. Sendeleyen Halil, Sambacı’nın üzerine giderken Marcao 2. kez vurmaya yelteniyor. Bu defa kenardaki oyuncular, teknik heyet ve tercüman Mert Çetin araya girip kavgayı ayırmaya çalışıyor. Marcao zar zor zaptediliyor. Halil’in karşılık vermesi vs. 2-3 dakika süren kargaşanın ardından Belhanda iki futbolcuyu barıştırmaya çabalıyor. Gönülsüz de olsa iki oyuncu elleriyle ‘çak’ yapıyor." diye yazdı.

Karşılaşmanın iki takımın teknik heyetinin kararıyla sona erdirildiğini belirten Tahir Kum, "Tabii enteresan olan; söylediklerini görüntülü bir şekilde ispatlama imkanı olan Galatasaray’ın her ne hikmetse bu yola başvurmaması. Bu bile tokadın varlığının bir göstergesi açıkçası." ifadelerini kullandı.

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