Hürriyet yazarı Semercioğlu'dan Koronavirüs önlemi: Yurt içinde bile havalimanına gitmiyorum, uçağa binmiyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) aşısı bulunan kadar minimum risk almanın zorunluğu olduğunu dile getirdi. Semercioğlu, "Bırak yurtdışına çıkmayı, yurtiçinde bile havalimanına gitmiyorum, uçağa binmiyorum" ifadesini kullandı.

Semercioğlu, "Neredeyse şehir olarak karantinaya alınmak üzere olan Venedik’ten dönen Onur Baştürk’e şaka yollu, '14 gün görüşmeyelim' deyince Onur, 'Koronavirüs'le yaşamaya alışmamız gerekiyor. Birbirimizle görüşmemek, seyahatleri kesmek ya da korkunun esiri olmak ne kadar doğru? Yaşamımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Vallahi ben edemiyorum Onur. Bırak yurtdışına çıkmayı, yurtiçinde bile havalimanına gitmiyorum, uçağa binmiyorum. Virüs fobisi olduğundan değil, zorunlu bir işim olmadığı için... İşte bak, THY İtalya uçuşlarını da durdurdu... Eczacıbaşı, Fenerbahçe kadın voleybol takımı hafta sonu oynayacağı maçlar için İtalya’ya gitmedi. Bütün büyük organizasyonlar iptal ediliyor dünyada. Bu işin şakası yok yani..." görüşünü savundu.

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