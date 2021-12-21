Hürriyet yazarı Selvi: Şimdi Erdoğan’ın yanında olma zamanı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımları değerlendirirken, "Bu daha başlangıç. Erdoğan şimdiye kadar millete güvendi. Milletimizde şimdiye kadar Erdoğan’a güvendi. Şimdi yeni bir kritik eşikteyiz. Erdoğan bir kez daha, millete sığındı. 'Sevgili milletimiz bize inanın, güvenin. Türkiye sıçrama yapacaksa tam zamanı. Keşke dememek için şimdi risk alıyoruz. Allah’ın izniyle başaracağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"17 Kasım Cuma gününden itibaren yeni bir sürece girdik. Ekonomik sıkıntılar üzerinden psikolojik savaş devreye sokuldu. Bu tehlikeyi dikkate alarak artık iktidarın dinamik bir süreç yönetimini devreye sokması gerekiyor. Yoksa bir algı oluşturulduktan sonra onu yıkmak kolay olmuyor.

Erdoğan için hep, ‘Yalnız bir lider’ yorumları yapılır. Buna katılmıyorum. Erdoğan, milletiyle birlikte olan bir lider. Arkasında milyonların desteği var. O nedenle, milletinin desteğiyle girdiği her savaşı kazandı. Erdoğan yeni bir mücadelenin içine girdi. Şimdi Erdoğan’ın yanında olma zamanı."

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