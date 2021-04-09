Hürriyet yazarı Selvi: Sarıklı amiral sözleşmeli değil, Deniz Harp Okulu mezunuymuş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, üniforması üzerine "cübbe ve sarık" giyen Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin, "Sarıklı Amiral’in sözleşmeli olduğu haberlerde yer aldı, ben dahil birçok yazar yazdı. Ancak bu bilginin doğru olmadığını öğrendim. Sarıklı Amiral Deniz Lisesi’nde okumuş ve 1991 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuş. Amerika’da mühendislik üzerine yüksek lisans yaptığı için Deniz Kuvvetleri onu mühendislik sınıfına ayırmış. Bu arada soruşturma ne durumda derseniz? Usul hatası yapmamak için titiz bir şekilde sürdürülüyor" bilgilerini paylaştı.

Selvi, bugünkü köşesinde, yayımladıkları 'Montrö bildirisi' gözaltına alınan ve dün gözaltı süreleri uzatılan emekli amirallerin soruşturmasına ilişkin "Gözaltındaki emekli amirallerin HTS kayıtları gelmiş ancak onların analizleri tamamlanmamış" diyerek 5 soru üzerinde durulduğunu söyledi:

1- Emekli amirallerin muvazzaflarla bir irtibatı var mı?

2- Bildiri kimlere gönderildi, kendisine bildiri geldiği halde imzalamayan oldu mu? 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye 86 emekli amiralin katılmadığı ifade ediliyor.

3- Bildirinin hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yönetici konumunda olanların dış irtibatları var mı?

4- Bildirinin hazırlanıp yayınlanma sürecinde siyasilerle irtibat kuruldu mu?

5- Bildirinin gece yayınlanması kararı nasıl alındı?





"İdari düzenlemeler üzerinde çalışılıyor"

Selvi, emekli amirallerle ilgili soruşturmanın dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirterek "Ama aynı zamanda bir takım idari düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor. Yayınladıkları gece yarısı bildirisi ile darbe tartışmalarının başlamasına neden olan emekli oramiraller, hükümeti harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken emekli amiral ve generaller hakkında idari olarak yapılabilecek tasarruflar değerlendiriliyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında İçişleri, Adalet, Milli Savunma Bakanı başta olmak üzere bazı bakanlar ile hukukçu kökenli parti yöneticileri ile bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Toplantıda idari tasarrufların neler olabileceğinin üzerinde durulduğu ifade edildi" ifadesini kullandı.