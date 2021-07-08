Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tırmanıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'ndan kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmalarına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilimin tırmandığını savundu.

Selvi, "CHP genel başkan yardımcılarından oluşan çekirdek bir kadro, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilemedi ama CHP’nin başına geçmek istedi. İmamoğlu ya da Yavaş, cumhurbaşkanı seçilemedikleri takdirde CHP Genel Başkanlığı’nı isteyeceklerdir diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile bunun önünü kesmeyi hedefliyorlar...

Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçimi kaybederlerse, belediye başkanlıkları da AK Parti’nin eline geçer diye karşı çıkıyorlar. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olsun. Kazanamadığında CHP genel başkanlığı bize kalır diye düşünenler de var.

Çok ihtimal vermediğim bir seçenek daha var. Eğer Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerilimi artar, millet ittifakı ortak bir aday üzerinde uzlaşmaya varamazsa, geriye tek seçenek kalıyor. O da her parti kendi adayını çıkaracak.

CHP Genel Merkezi’nin, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını baskın hale getirme çabası Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oluyor. İmamoğlu, şimdilik sessiz kalıyor ama buna bakarak kimse cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği hesabını yapmasın. Çünkü bu hesap, yanlış hesap olur. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde harekete geçecek. İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları var." düşüncesini dile getirdi.

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