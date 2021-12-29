Hürriyet yazarı Selvi: KDV oranında sadeleşme ve indirim geliyor; hem de etiketleri etkileyecek bir oranda

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü, KDV indirimi yapılacağını ve fiyatların düşeceğini yazdı.

Selvi, bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin diyaloga ve iletişime çok önem verdiğini söylerken, "Nureddin Nebati, rakamlara boğmadan sade bir dille ekonomiyi anlatıyor. 'KDV’de devrim geliyor. Piyasa şok geçirecek' gibi söylemlerle merak uyandırmayı da başarıyor" yorumunu yaptı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Peki KDV’de ne olacak? KDV oranındaki değişiklik fiyatlara yansıyacak mı? KDV’de gıda, sağlık ve kırtasiye başta olmak üzere farklı oranlar var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kapsamlı bir çalışma yapılıyor. KDV oranında hem sadeleşme, hem indirim geliyor. Hem de etiketleri etkileyecek bir oranda. Oranı bilmiyorum ama fiyatlarda bir de KDV oranının düşmesinden kaynaklı indirim yaşanacak."

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