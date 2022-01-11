Hürriyet yazarı Selvi: KDV indirimi geliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geleceğini söylerken, KDV oranlarının düşürüleceğini belirtti.

"İktidar bir dizi önlem daha almaya hazırlıyor. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla dövizdeki gerilemeyi sağlayan hükümet, enflasyonla mücadeleyi yeni hedef olarak belirledi. Erdoğan, 2022 yılını enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele yılı ilan etti" diyen Selvi, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarıyla mücadele sürecinin başlatılacağını aktardı.

KDV indirimi geleceğini aktaran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Etiketlerde indirimi sağlamak için çalışmayı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor. Gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi farklı KDV oranlarının teke indirilmesi amaçlanıyor. Ama asıl önemli olan, yüzde 18’lik KDV oranının fiyat indirimine yol açacak şekilde düşürülecek olması. Bu çalışmaların sonuçları piyasalar açısından önemli olacak. Ama asıl önemlisi, fiyat artışlarıyla canı yanan vatandaşın fiyatların indiğini cüzdanında hissetmesi olacak."

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