Hürriyet yazarı Selvi'den gazeteci Sedef Kabaş'a: Bunlar tarafsız gazeteci ya, bir de taraflı gazeteci olsalar ne yaparlardı acaba?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gazeteci Sedef Kabaş'ın sel felaketiyle ilgili olarak "İnsan içine çıkamayacaklar... Çoğu ülkeyi terk edecek... Tarihe not düşün!" attığı tweet'i hatırlatarak, "Bunlar tarafsız gazeteci ya, bir de taraflı gazeteci olsalar ne yaparlardı acaba?" dedi.

Selvi, "Rize'deki sel felaketinin yaraları sarılmadan tarihimizin en yaygın ve en uzun süre devam eden orman yangınları ile boğuşmak zorunda kaldık. Orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken bu kez Kastamonu, Sinop ve Bartın’da selden etkilenen yerler afet kapsamına alındı. Canlarımız gitti.

Kimi kaybettiği canlara, kimi yok olan malına, milletimiz ise başındaki felaketlere yanarken, Sedef Kabaş gibiler için değişen bir şey olmadı. Onların derdi farklı. Sedef Kabaş, 'İnsan içine çıkamayacaklar... Çoğu ülkeyi terk edecek... Tarihe not düşün!' diye tweet attı.

Bunlar tarafsız gazeteci ya. Bir de taraflı gazeteci olsalar ne yaparlardı acaba?

Kemal Kılıçdaroğlu, Sedef Kabaş’tan daha öngörülüymüş. Kılıçdaroğlu 14 Mart 2014 tarihinde FETÖ’nün televizyonu STV’ye çıkıp, 'Emin olun, bunun yurtdışına kaçmaktan başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum, kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz' demişti. Tarihler farklı olsa da, dil aynı dil, zihniyet aynı zihniyet" ifadelerini kullandı.

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