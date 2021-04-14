Hürriyet yazarı Selvi: Bildirideki kritik isimler belli oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve soruşturma başlatılan 'Montrö bildirisi'yle ilgili olarak, bildiriyi hazırladığı iddia edilen emekli amiral Ergun Mengi'nin, ilk olarak "sarıklı amiralle" ilgili haberler üzerine bir bildiri fikrinin oluştuğunu ve 'Büyüklerimizden emekli bir amiralin, ‘Bu konuda rahatsızlığımızı giderici bir açıklama yapmalıyız' dediğini aktardı.

Selvi, "Mengi devam ediyor. 'Aradan geçen iki-üç günden sonra bir emekli amiral ‘WhatsApp’tan ne zaman açıklamada bulunacağız, Boğaziçi öğretim üyeleri kadar olamadık, hâlâ bir açıklama bekliyorum’ dedi. Yine iki-üç gün sonra bir emekli amiral açıklama yapılması gerektiğini, aksi takdirde tarihin bizi emekli amiraller değil ödlekler olarak anacağını belirtti' diyor. Ergun Mengi, emekli büyükelçilerin Montrö’yle ilgili bildirilerini görünce kendilerinin de böyle bir duyuru yapabileceklerini konuşup, hazırlıklara başladıklarını ifade ediyor. Sarıklı amiralle başlayıp, Montrö’yle devam eden bu süreç bir gece yarısı, “Yüce Türk milleti!” hitabıyla başlayıp, “Aksi halde” diye devam eden, darbe çağrışımı yapan bir bildiriye neden oldu" ifadesini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Emekli amirallerin sorgusu ilginç bilgilere ulaşmamızı sağladı. Emekli amiral Semih Çetin’in 'Bu bir darbe metnidir’ diye üzerlerinde durdukları birkaç husus var, onlar da son iki saat içerisinde metne dahil edilmiş” dediği noktalardan biri de, “Yüce Türk milleti” hitabıydı. Semih Çetin, kendisine gönderilen metinde, “Yüce Türk milleti” ifadesinin yer almadığını, sonradan eklendiğini söylemişti. Bildiriye “Yüce Türk milleti” ifadesini, emekli tuğamiral İlker Güven’in eklediği ortaya çıktı.

Şimdi başa döneceğim. Bildiriyi kaleme alan Ergun Mengi, açıklama yapılmasını ilk olarak öneren, “büyüklerimizden bir emekli amiral” dediği kişinin ismini de veriyor. Emekli büyükelçilerin bildirisinden sonra “Işık Biren’i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı, diye sordum. Bana, ‘yapabilirsin’ dedi” diyor.