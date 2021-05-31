Hürriyet yazarı Selvi: Baraj yüzde 5’e iniyor, bu tür düzenlemeler seçimlerin kaderini etkileyebilir

Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5’e indiğini belirten Selvi, "Ancak MHP’nin önerisi alınmadan seçim barajı kesin olarak yüzde 5’e indi diyemiyoruz" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

Seçimlere ittifak halinde giren partiler açısından seçim barajının yüzde 10 olarak kalması ya da yüzde 12’ye çıkarılması gibi öneriler gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak için ayrıca baraj uygulanmasını doğru bulmamıştı. AK Parti’nin teklifinde ittifak için ayrı baraj yer almıyor. İttifakla ya da ittifaksız giren partiler açısından seçim barajı yüzde 5 olarak öneriliyor.

Artık bu zorunluluk kaldırılıyor. Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesine göre; seçimlere girmek için Türkiye’nin yarısında teşkilatlanmak, büyük kongresini yapmak veya Meclis’te grubu olmak gerekiyor. İşte o, “veya”dan sonraki cümle değişiyor. Meclis’te grup kurma şartı kaldırılıyor.

Veya deyip geçmeyin, o “veya” şartı olduğundan, İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için 15 milletvekili bir gecede CHP’den İYİ Parti’ye transfer olmuştu.

İstifa eden milletvekilinin 1 yıl süreyle başka bir partiye transfer olamaması AK Parti’nin teklifinde yer almıyor ama MHP’nin o yönde bir çalışması olduğu biliniyor.

Büyükşehirlerin nüfuslarındaki artış dikkate alınarak seçim çevrelerinin “Daraltılmış Bölge Sistemi”ne geçilmesi öngörülüyor. Seçim bölgelerinin 7 milletvekiline bölünmesi öneriliyor. 98 milletvekilinin çıktığı İstanbul 3, 36 milletvekili çıkaran Ankara 2 ve 28 milletvekiline sahip olan İzmir iki seçim çevresinden oluşuyor. Daraltılmış Bölge Sistemi’ne geçildiğinde bu sayı artacak.

Seçim barajı ha yüzde 10 olmuş, ha yüzde 5’e inmiş ya da ittifak yapan partiler açısından ayrı bir baraj uygulanmayacakmış da ne olmuş, demeyin. Bu tür düzenlemeler seçimlerin kaderini etkileyebilir.

Bakın yüzde 50 artı bir bize nasıl ittifakları getirdi?"

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