Hürriyet yazarı Selahattin Duman'ın 'terör örgütü propagandası'ndan hapsi isteniyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Selahattin Duman’ın yazdığı bir yazısı nedeniyle 1.5 yıla kadar hapsi istendi.

Cihan Haber Ajansı'nda (CHA) yer alan habere göre Tüm Emniyet Teşkilatı Emeklileri Üyeleri ile Halk Birlikteliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi, Hürriyet yazarı Selahattin Duman hakkında, 27 Eylül 2015’teki ‘Bir çocuğum daha olsaydı’ başlıklı yazısında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada Duman hakkında, köşe yazısının terör örgütü propagandası yapma mahiyetinde olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.



Ancak savcılık yazıda geçen sözlerin, halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu oluşturduğu gerekçesiyle dava açtı. Duman’ın 1.5 yıla kadar hapsi istendi.