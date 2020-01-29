Hürriyet yazarı Sedat Ergin: Merkel, İdlib için kendini bağladı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İstanbul ziyaretini bugünkü köşesine taşıdı. Ergin, "Merkel’i İstanbul’a getiren uçak geçen perşembe akşamı İstanbul’a inerken, Hatay’ın hemen bitişiğindeki İdlib’de binlerce Suriyeli, Rusya ve Esad rejimine ait uçakların bombardımanından canını kurtarmak üzere Türkiye sınırına doğru yollara düşmüş durumdaydı" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Sınırda tesis edilen disiplin yine de kuzeye doğru bir göç dalgasını caydırmaya yetmiyor. Rusya ve Esad rejiminin bombardımanı altındaki binlerce Suriyeli uzun konvoylar halinde kuzeye, Türkiye sınırına doğru göç etmeye devam ediyor. Geçmişe kıyasla arada önemli bir fark daha var. Bu kez sınıra doğru gelen mülteciler içeri kabul edilmezken, hazırlanan bir projeye göre, Türkiye sınırına yakın alanlarda inşa edilecek geçici barınaklarda iskân edilecektir" ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Merkel’in gezisinin önemli bir sonucu, Türkiye’nin bu bölgede göçmenler için briket evler yapma projesine finansal destek sağlama taahhüdünü kamuoyunun önünde bağlayıcı ifadelerle yüklenmiş olmasıdır.

Merkel, “İdlib’den Türkiye’ye doğru kaçan insanlar kış mevsimini çadırlarda geçirmeye çalışıyorlar. Onlar için barınabilecekleri birtakım sabit binaların yapılması söz konusu. Bu çabalara Almanya olarak destek vermeye hazırız” diye konuşmuştur.

Erdoğan’ın açıklamasına göre de Kızılay ve AFAD tarafından ilk etapta ısınma ve tuvalet gibi ihtiyaçların da karşılanacağı 10 bin briket barınak yapılacak, gerektiği takdirde sayı arttırılarak projeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanı, bu yapılanmanın gerçekleştirileceği mesafeyi “sınırdan 30-40 kilometre” uzaklıkta diye tarif etmiştir.

Bu arada Merkel, 2016 anlaşmasıyla Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üstlenilen toplam 6 milyar Euro mali yardıma ek olarak AB’den yeni bir yardım paketi taahhüdünde bulunmuştur. Almanya, ayrıca Türkiye’nin sahil güvenlik imkânlarının güçlendirilmesine de katkı sağlayacaktır.

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