Hürriyet yazarı: Sanal marketlerde semte göre farklı fiyat uygulaması var

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çok sayıda insanın tercih ettiği sanal marketlerde semten semte farklı fiyat uygulamalarının olmasına bugünkü köşesinde tepki gösterdi.

Semercioğlu, "Anadolu yakasındaki pazarda domatesin fiyatıyla, Avrupa yakasındaki fiyatın farklı olduğunu bilirdim de, aynı şeyin sanal marketlerde olduğunu yeni öğrendim. Tamam lüks semtlerde patlıcan 3-5 lira daha pahalıdır, kiradan, giderden dolayı anlaşılabilir bir durum olabilir bu... Ama sanal marketlerde neden bu uygulama var." ifadesini kullandı.

Semercioğlu, "Geçen gün Cihangir’e bizim eve sanal marketten alışveriş yaparken, kıvırcık salata siparişi de verdim, tanesi 9,99 liraydı. Hemen sonra aynı sanal marketten Anadolu yakasındaki bir yakınımın adresine kıvırcık siparişi verdim, tanesi 6,5 lira. Arada nerdeyse 3,5 liradan fazla fark vardı... Sanal marketlerde semte göre bu fiyat farkı neden var anlamış değilim." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın