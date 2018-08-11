Hürriyet yazarı Özkök'ten genel yayın yönetmeni Munyar'a: Fena atladınız bu cümleyi bilesiniz...

Eski Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ertuğrul Özkök, yöneticisi konumundaki Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Artık bu ülkede inanç özgürlüğü, düşünce ve fikir özgürlüğü kavgası olmayacak" sözlerini Hürriyet'tin atladığını söyleyen Özkök, Munyar'a, "Sevgili Vahap, Cumhurbaşkanı partisinin kadınlar kolu önünde çok ama çok önemli bir cümle sarf etti. Hepiniz fena atladınız bu cümleyi bilesiniz" dedi.

Özkök'ün "Hürriyet’in başlığı mı doğru, diğerlerininki mi" başlığıyla (11 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu birinci yazıdan sonra deriiin bir “Ama” çekeceğim ve şunu diyeceğim...

Sevgili Vahap, Cumhurbaşkanı partisinin kadınlar kolu önünde çok ama çok önemli bir cümle sarf etti...

Dedi ki...

“Artık bu ülkede inanç özgürlüğü, düşünce ve fikir özgürlüğü kavgası olmayacak.

Herkes inancında serbest, inancını serbest yaşayacak, fikir ve düşünce özgürlüğünde düşündüğünü, inandığını rahatça konuşabilecek...”

Bundan daha önemli bir söz... Daha önemli bir vaat olabilir mi...

Yani içerideki gazeteci, aydın, siyasetçi, din insanı sorununu çözecek daha pratik bir ifade düşünebiliyor musunuz...

Hepiniz fena atladınız bu cümleyi bilesiniz...