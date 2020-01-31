Hürriyet yazarı Özkök: İmamoğlu’nun söylediklerini çok sevdim, her kelimesini gönülden katılıyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Elazığ’da depremzedeleri ziyaret etmesinin ardından Erzurum Palandöken’de ailesiyle birlikte tatil yaptığı için geçtiğimiz yazısında eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasını sevdiğini dile getirdi.

Özkök, İmamoğlu’nun “Siyaset benim için zaten meslek değil. Ben siyasete girdiğim günden beri, siyaseti bir günde bırakabilecekmiş gibi yapmanın ruhunu yaşıyorum. Başka siyasiler çocuklarıyla siyaset yapmayı tercih edebilir. Herkesin tercihi kendisine ve ben çocuklarımla hayat boyu siyaseti paylaşmayan bir kişi olacağım.Çocuklarımla üç gün vakit geçirdim. Bu kadar masum bir şeyin siyasi geleceğiyle ilgili bir kaygı uyandıracak bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Tam aksine bu masumiyetin daha doğru algılanacağını, hatta bunu topluma da pozitif bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ailesine, çocuklarına, değer veren bir siyasi kimlik” sözlerini köşesine taşıdı.

Özkök, “Belki şaşıracaksınız ama İmamoğlu’nun bu söylediklerini çok sevdim. Her kelimesine gönülden katılıyorum. Dahasını da bütün kalbimle söyleyeyim. Torunlarımın, siyaseti böyle algılayan, çocuklarıyla tatil yapan, kayağa giden modern başkanların yönettiği bir İstanbul’da yaşamasını isterim. Bütün hayatım boyunca da bu siyaset anlayışını savundum. Öyleyse derdim neydi? Niye eleştirdim İmamoğlu’nu... Neden vazgeçmiyorum eleştirimden…” düşüncelerini dile getirdi.

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