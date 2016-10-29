Hürriyet yazarı: O fotoğrafı görünce feci ağladım arkadaşlar...

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, yazı yazmaya oturduğu bir anda Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki PKK saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Ali Polat Özbek'in gülen bir fotoğrafını gördüğünü ve dayanamayıp gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. "Ağladım. Feci ağladım arkadaşlar" diyen Çekirge, "Ali’nin ardından ‘Musul’ yazsam tıkanıyor. ‘Başkanlık meselesi’ desem Ali’nin cenazesi için toplanan 10 binlere ayıp oluyor" ifadesini kullandı.

Çekirge'nin Hürriyet'te "Nasıl ağladım o gülüşüne" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Tam yazıya oturdum.

Daha ilk cümledeyim.

‘Sivil anayasa’ diye başladım...

Bir fotoğraf dikildi karşıma.

Gencecik bir gülüş.

Öylesine asil bir gülüştü ki...

Öylesine sakin ve kabullenmiş...

Öylesine tevazu içinde bir mutluluk...

Öylesine dünyaya bağlanmış.

Öylesine hayat dolu...

Öylesine dikildi ki karşıma...

Katılıp kaldım.

23 yaşında Ali Polat Özbek.

Dün Gebze’de binlerce seveniyle toprağa verildi.

Ağladım.

Feci ağladım arkadaşlar.

Böyle bir gülüşün ölümüne fena halde ağladım arkadaşlar.

Böyle bir gülüşün alçak bir pusuyla karartılmasına ağladım.

Şehit Ali.

Nur içinde yat canım oğlum.

2 aylık eşi, canım kızım Zeynep,

Allah sabır versin.

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

Bugün bu kadar...

Bu kadar, çünkü...

Ali’nin ardından ‘Musul’ yazsam tıkanıyor.

‘Sivil anayasa’ desem Zeynep’in gözyaşlarına sıkışıyor.

‘Başkanlık meselesi’ desem Ali’nin cenazesi için toplanan 10 binlere ayıp oluyor.

‘Yükselen dolar’ı yazsam, Ali’nin işsiz kardeşine doğru kelimeler alçalıyor.

‘Siyasi kulis’ desem benim içim kararıyor.

‘Suriye, Rusya falan’ diye yazsam, ruhum felç geçiriyor.

En iyisi ben yine susup, sessizce ve gözyaşı ritminde Cumhuriyet Bayramınızı kutlayayım.

Kutlu olsun.