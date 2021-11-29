Hürriyet yazarı Nedim Şener: O kararı ben vermişim, ben onamışım gibi utandım

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanan damadı Ekrem Yeter'e verilen beraat kararının onanmasını eleştirdi.

Şener, bir avukat şehit yakınının "Beraat kararına ve yeni delillere rağmen beraat kararı hakkındaki onama kararının gerekçesine, ‘Bülent Arınç’ın damadı olduğu için beraatine’ diye yazmayı unutmuşlar" dediğini söyleyerek, "Sanki o kararı ben vermişim, ben onamışım gibi utandım. Onlar hem söylediklerinde hem sitemlerinde haklılar çünkü FETÖ’cü darbecilere direnirken kaybettikleri 'canları' nedeniyle üzerimizde hak sahibiler" ifadesini kullandı.

Şener, "15 Temmuz şehitleri ve gazilerimiz ile ihanete uğramış Türk milleti adına bu beraat kararına katılmıyorum" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN - Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter’e “FETÖ'den beraat” kararı hukuka uygun bulundu