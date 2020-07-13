Hürriyet yazarı Nedim Şener: INTERPOL FETÖ'ye çalışıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "FETÖ hâlâ bir tehlike ise sebebi örgütün ABD ve Avrupa tarafından korunup destekleniyor olmasıdır. Rakamlar, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde ABD ve Avrupa başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını gösteriyor. INTERPOL FETÖ’ye çalışıyor" düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden tam dört yıl geçti. Türk milletinin, dünya demokrasi tarihine geçen direnişi sayesinde darbe girişiminin bastırılmasıyla, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin aksine Türkiye Büyük Millet Meclisi üçüncü kez kapatılmaktan kurtuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, "O ihanet gecesinde 251 yurttaş şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu. Dört yıl içinde birçok yönden eleştirilse de FETÖ ile mücadele devam ediyor. Öte yandan darbe davaları ve FETÖ üyelerine yönelik soruşturma ve davalar da sürdürülüyor. Bu yazımda, geçen dört yıl içinde FETÖ ile ilgili darbe ve üyelere yönelik soruşturma rakamlarını paylaşacağım. FETÖ hâlâ bir tehlike ise sebebi örgütün ABD ve Avrupa tarafından korunup destekleniyor olmasıdır. Rakamlar, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde ABD ve Avrupa başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını gösteriyor. FETÖ elebaşı örgüt yöneticileri ile ABD’de, üyelerin büyük bölümü Almanya ve Avrupa ülkelerinde korunuyor. Şirketleri ve medyasıyla faaliyetine devam ediyor. Batı ülkeleri tek bir FETÖ üyesini teslim etmezken, Interpol tek bir FETÖ mensubu hakkında dahi Kırmızı Bülten çıkartmadı. Türkiye ile arasında 1980 tarihli anlaşma olmasına rağmen, ABD hakkında yedi iade talebi bulunan FETÖ elebaşı Gülen’in ifadesini dahi almadı." ifadesini kullandı.

"INTERPOL FETÖ’ye çalışıyor" diyen Şener, "Bugüne kadar 596 Kırmızı Bülten talebi İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığı’na iletildi. Buna karşın Interpol bugüne kadar tek bir Kırmızı Bülten talebini bile kabul etmedi. Öte yandan 163 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici tutuklama talebi gönderildi. Bugüne kadar 27 ülkeden toplam 116 FETÖ mensubu ülkemize yollandı. Özetlersek, iki sınır dışı ve 116 iade toplandığında şu ana kadar 118 FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi. Yani demokrasi, hukuk laflarını ağızlarından düşürmeyen ABD ve Avrupa ülkeleri, halen FETÖ’ye ev sahipliği yapmaya devam ediyorlar." görüşünü savundu.

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