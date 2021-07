Hürriyet yazarı Nedim Şener: FETÖ yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı, Türkiye’deki tabanı toparlamak amacıyla FETÖ elebaşı Gülen’in 'Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek' sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gidiyor. Örgüt aldığı ağır hasarı onarmak, diğer yandan yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadı" iddiasında bulundu.

"Örgütün yeni yapılanmasının İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetildiğini" öne süren Şener şöyle devam etti: