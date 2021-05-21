Hürriyet yazarı Nedim Şener: FETÖ yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadı

"İtiraflar ve teknik incelemeler sonucunda; 'Talebe Yapılanması', 'Mağdur Aileler Yapılanması' ve 'Finansal Yapılanma' şeklinde yeniden örgütlenen FETÖ mensuplarının Türkiye’deki ara yöneticilerinin, talimatları almak ve rapor göndermek için firari konumdaki 'mahrem imamlarla' irtibatta oldukları belirlendi.
Örgüt mensupları irtibat için, yabancı uyruklu kişiler adına yabancı internet şirketlerinden alınmış abonelikleri kullanıyorlar. WhatsApp üzerinden iletişimde yurtdışı numaraları kullanan FETÖ’cüler, konferans şeklinde görüşmeler yapıyor, Opera, VPN, S Çocuk (Süper Çocuk), FAMA, GPS programlarını kullanıyorlar. Ayrıca, popüler internet oyunu LOL (League of Legends) üzerinden sohbet odalarına girerek iletişim sağlıyorlar.
İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetilen para trafiği ise, hakkında soruşturma açılmamış özellikle kadınlar ve üniversite öğrencileri üzerinden yapılıyor.
FETÖ ayrıca, son zamanlarda geçmişte örgütle bağı olan ancak irtibat sağlanamayan öğrencilerle, tanıdık arkadaşları vasıtasıyla ya da sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurulması yönünde talimat verdi."
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