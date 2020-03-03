Hürriyet yazarı: Kimseye zorla yas tutturacak halimiz yok

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, 27 Şubat'ta İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada bazı paylaşımların tepki topladığını anımsatarak, "Aramızdan bazıları kendisini toplumun genelinin paylaştığı hassasiyetlere ait hissetmeyebilir. Ama kimseye zorla yas tutturacak halimiz yok. Sinirimizi bozan o kişiler zaten yas tutsa ne olacak, tutmasa ne olacak?" düşüncesini dile getirdi.

Özbey, "Şehitler haberi bütün ülkenin ciğerlerine kor gibi düşmüşken sosyal medyada sanki hiçbir şey olmamış gibi yapılan paylaşımlar tepki topluyor. Tepkileri anlamak mümkün tabii. Gencecik kuzular ülke için canlarını verirken biz bu kadar ömür yaşamış olmaktan bile utanıyor, suçluluk duyuyoruz.

Fotoğraflardaki gül yüzlerini gördükçe, haberi alan annelerinin çığlıklarını duydukça içimiz dağlanıyor, kan ağlıyoruz. Yas tutuyoruz. Acımızı anlamayanlar, kalbimizi okuyamayanlar yanımızda, yöremizde olmasın istiyoruz. Sizin, benim huzurumuz, rahatımız için yapılan bu fedakarlığa, bu kahramanlığa duyarlı olunmamasını ayıplıyoruz." ifadesini kullandı.

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