Hürriyet yazarı: İstiklal Caddesi’ni zorla kapattıracaksınız

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, İstiklal Caddesi’ndeki kalabalığa dikkat çekerek, “Zorla kapattıracaksınız" görüşünü savundu.

Çekirge yazısında, "İstiklal Caddesi tıklım tıklım. İşi olan da orada olmayan da... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha ne desin? Nasıl anlatsın? Arkadaşlar, Bakan Bey esnafa 'Kapatın dükkânları' demek istemediği için.. Bize 'Gerekli olmadıkça gitmeyin, dışarı çıkmayın' diyor... İşte fotoğrafı da koyuyor... Kendi canını düşünmüyorsan, esnafı düşün. Oradan geçinen aileleri çoluk çocuğu düşün..." ifadesini kullandı.