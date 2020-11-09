T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hürriyet yazarı: İstiklal Caddesi’ni zorla kapattıracaksınız

İstiklal Caddesi

09 Kasım 2020 09:26

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, İstiklal Caddesi’ndeki kalabalığa dikkat çekerek, “Zorla kapattıracaksınız" görüşünü savundu. 

Çekirge yazısında, "İstiklal Caddesi tıklım tıklım. İşi olan da orada olmayan da... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha ne desin? Nasıl anlatsın? Arkadaşlar, Bakan Bey esnafa 'Kapatın dükkânları' demek istemediği için.. Bize 'Gerekli olmadıkça gitmeyin, dışarı çıkmayın' diyor... İşte fotoğrafı da koyuyor... Kendi canını düşünmüyorsan, esnafı düşün. Oradan geçinen aileleri çoluk çocuğu düşün..." ifadesini kullandı. 

 

ETİKETLER

İstiklal CaddesiHürriyet yazarıFatih Çekirgetıklım tıklımzorlakapattırmaKoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24