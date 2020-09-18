Hürriyet yazarı Hande Fırat: Türkiye’den teklif edilen anlaşma Mısır’a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyormuş

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye ve Mısır arasında arka kapı diplomasinin sürdüğünü belirtti.

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, “Mısır ile görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır’a ‘Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz’ dedik” açıklamasını hatırlatan Fırat, "Kaynaklarım bu teklifi 'Anlaşma Mısır’a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor." diye özetledi" ifadesini kullandı.

Fırat yazısında şunları kaydetti:

Peki Mısır’a teklif edilen anlaşma ne? Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler:

"Teklif edilen anlaşma Mısır’a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. ‘Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın’ denildi. Açık şekilde Mısır’ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor.

Yazının devamı için tıklayın