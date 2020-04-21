Hürriyet yazarı Hande Fırat: Süreç insanların bileklerine gerçekten çip takılmasıyla mı sonuçlanacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, yeni tip Koronavirüs sonrası sektörlerde değişimlerin olacağını yazdı.

Fırat, "Dünyada tek seferde yapılan en büyük geçici işten çıkarma, bunun en somut örneği. ABD’li eğlence devi Walt Disney’den bahsediyorum. Şirket 100 binden fazla işçisini bu haftadan itibaren ücretsiz izne çıkardı. Ekonomideki yıkıcı etkisini yaşamaya başladık. İyimser ve kötümser tüm senaryolara rağmen belli ki dünya ekonomik, sosyolojik, politik ve teknolojik değişimler yaşayacak. Üstelik bu değişimler virüsün varlık süresine, aşı ya da tedavinin bulunma zamanına, yeni dalgalar ya da mutasyonlar yaşanıp yaşanmayacağına göre de farklılaşacak." düşüncesini dile getirdi.

Fırat, "Süreç insanların bileklerine gerçekten çip takılmasıyla mı sonuçlanacak? Uluslararası sistemde büyük değişiklikler mi olacak? Dünyanın patronu ya da patronları değişecek mi? Kırılgan ülkeler daha kötü sonuçlar mı yaşayacak? Virüsle mücadeleyi iyi yönetemeyen ülkelerde iktidarlar mı değişecek? Zengin ve güçlü ülkeler daha da zengin ve güçlü mü olacaklar? Radikal değişimler olmadan hasarla atlatılacak mı? Bu soruların yanıtları henüz belli değil. Ancak dünyanın bazı ülkelerinde birileri olası senaryolara karşı planlar üzerinde çalışmaya çoktan başladı. Bu yanıtlar belli olmasa da virüsün varlığı sürecinde ortaya çıkan değişim ve olumsuzluklar her alanı etkilemeye başladı." ifadesini kullandı.

Fırat yazısında şunları kaydetti:

İstihdam piyasaları derinden etkilenecektir. Ön araştırmalar işsizlik oranlarında ciddi sıçrama olacağını gösteriyor.

Sektörler farklılaşacaktır. Şimdiden kazanan ve kaybeden sektörler var. Virüs, varlığının süresine ve evrimine bağlı olarak sektörleri farklılaştıracak, kazanan ve kaybedeni belirleyecektir.

Bazı sektörlerde geçici olarak değişen çalışma düzeni kalıcı hale gelebilir. Evden çalışma, online hizmet, sektörlerde yüz yüze iletişimin ortadan kalkması, belki de olası uzun süreç boyunca belli hizmet alanlarında insanların yerini robotların alması gündeme gelecektir.

Dünya liderleri ülkelerinin ekonomilerini çökertmemek için vaka sayıları uyarınca tedbirleri gevşetme arayışında. Amaç kalıcı hasarlar, radikal değişimler yaratmamak. Bu çabanın başarılı olup olmayacağının da virüsün evrimine, sürecine, aşı ve tedaviye bağlı olduğunu hatırlatalım. Bu bölümü bir soruyla bitireyim. Herkes hayatın ne zaman normale döneceğini soruyor. Ben ise “Yeni normal hayat ne zaman başlayacak ve yeni normal nasıl olacak?” şeklinde soruyorum.

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