Hürriyet yazarı Hande Fırat: Oruç Reis özelinde bir ekonomik yaptırım masada

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye-AB ilişkileri, hem de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikaları açısından kritik bir haftaya girildiğini belirterek, "Avrupa basınına sızan bilgilere göre Oruç Reis özelinde bir ekonomik yaptırım (personeline, Oruç Reis ile ilgili karar alıcılara, finansmanı ile ilgili kurumlara) masada." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat, "Hatırlayalım, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle AB, 2019 yılında da bazı kararlar almıştı. Bu kararlar arasında Türkiye’nin AB’den 2020’de alması öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda kesintiye gidilmesi, ortaklık konseyi gibi ekonomi ve ticari ilişkilere ilişkin kurumsal ve üst düzey siyasi diyaloğun askıya alınması, Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’ye verilecek kredi desteğinin de gözden geçirmesi başlıkları bulunuyordu. Bugün gelinen noktada, hem ekonomik, hem konjonktürel hem de mülteci konuları açısından bakıldığında Avrupa Birliği’nin müzakere durdurma gibi bir karar vermesi gerçekçi olmaz." görüşünü savundu.

Fırat, "Avrupa basınına sızan bilgilere göre Oruç Reis özelinde bir ekonomik yaptırım (personeline, Oruç Reis ile ilgili karar alıcılara, finansmanı ile ilgili kurumlara) masada. Uygulanıp uygulanmayacağını göreceğiz. Ancak 24’üne kadar olan süreçte bir yol kazası yaşanmaz, taraflar gerilimi tırmandırıcı adım atmazsa, AB orta yol arayışına gidecektir. Birlik açısından, kimseyi rencide etmeden bulunacak orta yol tansiyonu düşürecektir." ifadesini kullandı.

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