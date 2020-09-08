Hürriyet yazarı Hande Fırat: Ankara, Amerikalıların YPG’lilere verdiği iki 'talimatı' biliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Uluslararası kamuoyunda 'PKK eşittir YPG' algısını yıkmak için de yine ABD sahnede. Ankara, Amerikalıların YPG’lilere verdiği iki 'talimatı' biliyor." düşüncesini dile getirdi.

Fırat, "Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT ile terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Kandil’i izole etme konseptiyle Irak’ın kuzeyinde de geçici üs bölgeleri oluşturularak hem terör örgütünün Türkiye’ye sızma girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçildi, hem de Türkiye’den militan kazanması engellendi." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat, "Terör örgütü bu sırada Sincar’ı üs olarak kullanmaya başladı. Ancak Türkiye o bölgeye yönelik operasyonlarıyla bunu da baskıladı. PKK bu açıdan zorda. Fakat özellikle Amerikalılar terör örgütünün Suriye’de ekonomik ve siyasi açıdan güçlenmesi için her yolu deniyor. Petrol anlaşması, görüşmeler, Suriye Ulusal Kürt Konseyi ile barıştırmalar... Sadece bunlar mı? Değil, uluslararası kamuoyunda 'PKK eşittir YPG” algısını yıkmak için de yine ABD sahnede. Ankara, Amerikalıların YPG’lilere verdiği iki 'talimatı' biliyor. Sınırda PKK bayrağı kullanmayın. Sınırda Öcalan posteri kullanmayın. Amaçları, Türkiye’nin 'PKK eşittir YPG' açıklamalarına karşı uluslararası kamuoyunda farklı bir algı yaratmak. Bununla da bitmiyor. Diğer yanda ise Araplarla ve Kürt muhaliflerle de terör örgütünü barıştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

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