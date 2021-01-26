Hürriyet yazarı Hande Fırat: AK Parti, Cumhur İttifakı’nı genişletmek istiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretinin AKP kulislerinde de konuşulduğunu ve “AK Parti, Cumhur İttifakı’nı genişletmek istiyor” değerlendirmesinin yapıldığını kaydetti.

Fırat yazısında, “Saadet Partisi’nin tabanında da CHP ve HDP ile aynı safta yer almaktan kaynaklanan ciddi rahatsızlık var. Saadet Partisi açısından da cumhur ittifakına katılmak bir fırsat. Hem kan kaybetmemek, hem de aynı dili konuştuğu diğer partiler (DEVA Partisi, Gelecek Partisi) arasında kaybolmaması için. Saadet Partisi’nin muhalif kanadı da konuya objektif yaklaşabilirse siyaset sahnesinde başka bir fotoğraf ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.