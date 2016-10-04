Hürriyet yazarı: Gazeteciler 'darbeci' diye tutuklanırken KPSS soruşturmasını örtbas edenler niye serbest?​

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Fethullah Gülen cemaati mensuplarının soruları çaldıkları iddia edilen KPSS soruşturmalarını hatırlatarak, "Şimdi yürekli bir savcı arıyorum. Altı yıl önceki soruşturmayı kim örtbas etti?" diye sordu. Yılmaz, "Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Mehmet ve Ahmet Altan, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Lale Kemal, Nuriye Akman, Mümtaz'er Türköne 'darbeci' diye suçlanarak tutuklu yargılanırken bu soruşturmayı örtbas edenler neden serbest" tepkisini gösterdi.

Yılmaz'ın Hürriyet'te "KPSS hırsızlarını koruyanlar nerede?" başlığıyla yayımlanan (4 Ekim 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Fetullahçı darbecilerin kendi aralarında şifreli olarak haberleşmek için kullandıkları ByLock isimli programın kullanıcı listesindeki 700 kişinin, KPSS şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Hatırlarsınız, daha önce de darbe girişimine katılan subaylardan 102’sinin eşlerinin bu sınavda kopyacılar arasında oldukları belirlenmişti.

KPSS sorularının çalınıp belli bir çevreye dağıtıldığı ortaya çıktığında ilk aşamada Isparta’da Baki Saçı adlı bir kişi gözaltına alınmıştı.

Bu zanlı, ifadesinde sadece KPSS sorularının değil, ALES ve YGS sorularının da “cemaat” tarafından dağıtıldığını açıklamıştı.

O günlerde MİT Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürü de Başbakan’dan aldıkları doğrudan bir emir nedeniyle bu konu üzerine yoğunlaşmıştı.

Çünkü Başbakan demişti ki: “Soruları çalanları bulun, dosyayı da önce bana getirin”.

Eğer o soruşturma ciddiyetle yapılmış olsaydı ya da soruşturmanın sonuçları “yetkili kişi” tarafından sümen altına itilmemiş olsaydı, bu darbecileri altı yıl önce ortaya çıkarmak mümkün olacaktı.

Bu köşede her pazartesi bunu sordum ama yetkililer tam siper oldular, yanıt vermediler.

Şimdi yürekli bir savcı arıyorum.

Bu soruşturmayı o tarihte kim örtbas etti?

Fetullahçı çeteyi kim koruması altına alıp devlette örgütlenmelerine olanak sağladı?

Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Mehmet ve Ahmet Altan, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Lale Kemal, Nuriye Akman, Mümtazer Türköne “darbeci” diye suçlanarak tutuklu yargılanırken bu soruşturmayı örtbas edenler neden serbest?

Gazetecileri tutuklayan sayın savcı ve yargıçlar, size soruyorum!

Bu soruşturmayı örtbas edenler kimlerse, Fetullahçı çetenin neyin peşinde olduğunu hepimizden önce öğrenmişlerdi.

Bunu bile bile bu suç örgütüne göz yumanlar, darbecilik suçunun en büyük ortakları değil midir?

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