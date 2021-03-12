Hürriyet yazarı Fırat: Türkiye her ne kadar arka kapı diplomasisi yürütse de Körfez ülkeleri ile de yeni bir sayfa açmaya hazır

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Türkiye her ne kadar arka kapı diplomasisi yürütse de Körfez ülkeleri ile de yeni bir sayfa açmaya hazır." görüşünü savundu.

Fırat yazısında, "Türkiye her ne kadar üç ülke ile arka kapı diplomasisi yürütse de resmi açıklamalardan da anlaşıldığı üzere Körfez ülkeleri ile de yeni bir sayfa açmaya hazır. Doğu Akdeniz denklemi her ne kadar Türkiye’nin karşısında bir cephe görüntüsü verse de Türkiye’nin tezleri ve haklılığı da reel politikte kabul ediliyor. Görüşmeler bu haklı tezlerin hayata geçirilmesi için de büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.