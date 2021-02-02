Hürriyet yazarı Fırat: Gelişmeleri alt alt koymak bile burnumuzun dibinde ABD eliyle bir şeylerin ısıtılmakta olduğunu gösteriyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, “ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından açıkladığı kabine üyeleri ve bölgeye yönelik yaptığı görevlendirmeler belli ki birilerini çok heyecanlandırmış.” Görüşünü savundu. Fırat, “Gelişmeleri alt alt koymak bile burnumuzun dibinde ABD eliyle bir şeylerin ısıtılmakta olduğunu gösteriyor” düşüncesini dile getirdi.

Fırat yazısında, “Tüm bu gelişmeleri alt alta koymak bile burnumuzun dibinde ABD eliyle bir şeylerin ısıtılmakta olduğunu gösteriyor. Ankara gelişmeleri yakından takip ediyor. Hatta olasılıklara karşı da önlem almaya başladı. Tam da bu nedenle; Türkiye’nin PKK’nın ikinci Kandil’i olan Sincar üzerinde yoğunlaşması boşuna değil. Ankara uzun zamandır Sincar’daki PKK ve PKK’ya yakın olduğu bilinen unsurların varlığından rahatsız.” yorumunu yaptı.

Fırat, “Sincar, Irak’ın kuzeyi ile kuzeydoğu Suriye arasındaki lojistik geçişler bakımından stratejik bir noktada. Suriye’de PYD/YPG etkisinin kırılması ve o bölgeden Kuzey Irak’a aktarılan kaynak akışının kesilmesinde hayati önemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Bağdat ve Erbil temasları boşuna değildi. Sözün özü, satranç tahtasında hamleler karşılıklı yapılmaya devam ediliyor. Hamleler sürerken ise akıldaki soru şu: “İlişkiler bir satranç tahtasında ve gerilimli mi sürecek, yoksa daha da mı kötüleşecek? Ya da Biden-Erdoğan arasında masaya yatırılarak kapsamlı bir planla iyileştirmenin yolları mı aranacak?” ifadesini kullandı.