Hürriyet yazarı Fırat: Enflasyon rakamları, 'Canavar geri mi döndü, nasıl yeniden gönderilecek?' sorusunu da beraberinde getirdi

Hürriyet yazarı Hande Fırat, yıllık enflasyonun yüzde 36,08; üreti fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 79,89 olarak açıklanmasına ilişkin olarak, "enflasyon canavarı" ifadesine atıfta bulundu ve "Doğal olarak bu rakamlar, 'Canavar geri mi döndü, ve nasıl yeniden gönderilecek?' sorusunu da beraberinde getirdi" dedi.

Fırat, yazısında şu ifadeleri kullandı:

≈Hükümetin yeni ekonomik politikasının başarıya ulaşması, vatandaşın refah payının artması hepimizin yüzünü güldürür. Ekonomi, siyaset ve seçim, birbiriyle ilintili kavramlardır. Türkiye bir aksilik olmazsa 2023 yılında seçime gidecek. İktidarın temel amacı bu tarihe kadar ekonomideki sorunları çözmek ve vatandaşın yüzünü güldürmek. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte de ekonomi, siyasetin ana gündemi olmaya devam edecek. Bu nedenle akıllardaki bazı soruları da paylaşmak isterim:

İktidar yeni ekonomi politikasını güçlendirecek mi? Güçlendirmek için başka hangi adımları atacak?

Güven ve istikrarı sağlamak için atılacak adımlar neler?

Enflasyonla mücadele için başka yöntemlere başvurulacak mı?

Yapısal reformlar başta olmak üzere atılacak adımlarla ilgili bir takvim açıklanacak mı?"