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Hürriyet yazarı Fırat: ABD istediği kadar açıklama, baskı yapsın, S-400 konusu geride kalmıştır

16 Şubat 2021 08:24

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "ABD istediği kadar açıklama, baskı yapsın, S-400 konusu geride kalmıştır" görüşünü savundu. 

Fırat yazısında, "ABD-Türkiye ilişkilerinde en sancılı başlığın ABD’nin terör örgütü ile işbirliği ve Türkiye’ye yönelik tutumu olacağına şüphe yok. ABD istediği kadar açıklama, baskı yapsın, S-400 konusu geride kalmıştır. Son olarak Türkiye’nin terörle mücadelesinin artarak süreceğini de söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sincar, Suriye ve Kandil’de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir' dedi. Bundan sonra terör örgütüne yönelik harekâtlar daha da artacaktır." ifadesini kullandı. 

Hürriyet yazarıHande FıratABDterör örgütüTürkiyeS-400
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