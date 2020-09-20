Hürriyet yazarı Fatih Çekirge: İşte Yunan gazetesinin o alçak manşetinin perde arkası

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında Yunanistan'daki Demokratia Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren mnaşetini kaleme aldı. Çekirge, "Avrupa’daki ırkçı oylara göz diken siyasileri arkasına alan Yunanistan, elbette Türkiye’ye karşı tarihi rolünü yine oynuyor" dedi.

Belçika'da havalimanında Jozef Chovanec’i gözaltına alırken çok sert müdahale eden kadın polisin “Nazi selamı” vermesini Avrupa'daki ırkçılığa örnek gösteren Çekirge, "İşte o alçak manşetin perde arkası" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

İşte o kâğıt paçavrasının attığı başlığın ardında yatan “zehirli sarmaşık”ın kökü budur. Ki o kökte, yıllar önce terörist Öcalan’ı Kenya’ya kaçıran Yunan ajanının adı vardır. İşte o Yunan ajanı bu rezil gazetede çalışmaktadır.

İşte o kâğıt paçavrasının attığı başlığın ardında yatan “zehirli sarmaşık”ın kökü budur. Ki o kökte, yıllar önce terörist Öcalan’ı Kenya’ya kaçıran Yunan ajanının adı vardır. İşte o Yunan ajanı bu rezil gazetede çalışmaktadır.

Tabii olayın bir de “tamamen duygusal” boyutu var. Onlar hâlâ, sömürge dönemlerinde olduğu gibi Kuzey Afrika sahillerini ve zenginliklerini istedikleri gibi parselleyeceklerini sanıyorlar. Güney Kıbrıs yönetimi üzerinden bütün Doğu Akdeniz’in yeraltı zenginliğini kapatabileceklerini düşünüyorlar. Ama olmuyor işte. Bağımsız bir Türkiye var. Güçlü bir irade var. Bütün bu alçak manşetlerin, saldırıların nedeni işte budur arkadaşlar.

Şöyle de sorabilirsiniz:

Neden Türkiye ile masaya oturmadan oldubitti yapmaya çalıştılar? Çünkü Türkiye onlara göre yalnızca NATO çağırınca “hazır ol”da bekleyen Mehmetçiklerin ülkesidir. Öyle değil işte arkadaş. Türkiye bu coğrafyada kurtuluş savaşı vermiş tek bağımsız devlettir. Ve işte bu aziz millet de o bağımsızlık savaşını veren nesillerin devamıdır.

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