Hürriyet yazarı Fatih Çekirge: İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış, adam domates ekeceği yere bina dikmiş

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, İzmir'de meydana gelen ve şimdiye akdar 44 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların eskiden tarla olan sulak arazilere inşa edilmesine tepki gösterdi.

"Resmen tarla. Dahası bostan. Yani sulak arazi. Yani dere yatağı gibi bir yer. İşte lego gibi yıkılan bu koskoca bina oraya yapılmış. Adam domates ekeceği yere bina dikmiş" diyen Çekirge, şu fotoğrafı paylaştı:

Çekirge, "Arkadaşlar çok daha büyük bir facia yaşayabilirdik. Kontrolsüz yapılaşma. Sahile apartman yapma sevdası. Hepimiz biliyoruz" dedi.

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